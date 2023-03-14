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Вторник, 14 марта 2023, 18:11 мск

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Госдума одобрила онлайн-обращения за компенсацией вкладов

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о дистанционном обращении через портал «Госуслуги» за страховым возмещением в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и банки-агенты обанкротившихся банков.

Сейчас для получения страхового возмещения необходимо личное обращение вкладчика с предъявлением документа, удостоверяющего личность. Новый закон дает возможность обращения в электронной форме, в том числе, через портал госуслуг.

Чтобы избежать возможных злоупотреблений при онлайн-обращении, поправками ко второму чтению вместо электронной подписи утверждено использование усиленной неквалифицированной электронной подписи. Также в документе оговорена возможность удаленного получения страхового возмещения для юридических лиц.

Кроме того, АСВ дается год для перенастройки электронной системы под новый формат работы.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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