Киев допустил вопиющие нарушения прав человека: глава МИД РФ направил письма руководству ООН и ОБСЕ

От Киева необходимо потребовать прекратить произвол против канонической православной церкви и не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в письме министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое направлено в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяра Османи.

Как сообщает пресс-служба главы МИД РФ, в письме Лавров привлек внимание к «вопиющим нарушениям общечеловеческих и конституционных прав православных верующих на Украине», в основе которых «репрессивная политика киевского режима, направленная на уничтожение УПЦ». В частности, среди многочисленных фактов гонений на каноническую православную церковь на Украине приводятся массовый захват храмов с принудительной незаконной ликвидацией их общин, так называемые ограничительные меры в отношении епископов, лишение ряда архиереев украинского гражданства, моральное и физическое давление на священников и прихожан.

«Действия украинских властей расцениваются С.В. Лавровым как грубейшее нарушение прав и дискриминация православных христиан на Украине, что противоречит ряду общепризнанных международно-правовых документов – Уставу ООН, Всеобщей декларации прав человека, Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и другим», – подчеркнуто в сообщении МИД России.

Пиком гонений на каноническое православие на Украине в письме называется недавнее решение киевских властей выселить из Киево-Печерской лавры монахов, что расценено Лавровым «как стремление под надуманным предлогом с помощью репрессий лишить каноническую православную церковь одной из своих главных святынь».

«Министр иностранных дел России призвал международных руководителей дать принципиальную оценку неправомерным действиям украинского режима в отношении УПЦ, потребовать от Киева прекратить произвол и репрессии против канонической православной церкви, неукоснительно соблюдать взятые Украиной обязательства по общепризнанным международным документам, а также не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры», – заключили в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Москва, Мария Соколова

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