В Госдуме оценили перспективы снижения ключевой ставки ЦБ

Банк России оставит без изменений ключевую ставку на ближайшем заседании Совета директоров 17 марта. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в онлайн-интервью «Парламентской газете». По его оценке, в перспективе плавное снижение ставки вполне возможно.

«Полагаю, что (17 марта ключевая) ставка будет оставлена на уровне 7,5%», – отметил Аксаков.

При этом парламентарий обратил внимание, что в последние недели ситуация с точки зрения уровня инфляции развивается благоприятно. «Она не повышается, где-то на нуле в последнюю неделю. Это такой сигнал, который говорит о том, что если данная тенденция продолжится, то Центробанк на следующем заседании через несколько недель примет решение о возможном снижении ключевой ставки, например, до 7,25% годовых», – отметил Аксаков.

Москва, Мария Соколова

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