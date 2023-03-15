Госдума запретила доступ посторонних на детские пляжи

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который дает право детским лагерям запретить доступ посторонних на свои пляжи.

Документ, в частности, вносит изменения в действующее законодательство, в котором отсутствовало понятие «территория отдыха детей». «Традиционно деятельность в сфере организованного отдыха детей осуществляют различные детские лагеря и центры. Отсутствие у таких организаций права на использование акватории на основании договора, заключаемого без проведения аукциона с соответствующим ограничением доступа иных лиц на пляжи, приводит к тому, что в настоящее время на пляжах детских лагерей, детских центров вместе с детьми отдыхают самые разные категории граждан, что не отвечает требованиям безопасности при организации детского отдыха, создает риски возникновения криминогенных ситуаций», – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в целях создания условий для обособленного использования акватории водных объектов организациями отдыха детей, а также для обеспечения их безопасности, предлагается внести соответствующие дополнения в закон об основных гарантиях прав ребенка и Водный кодекс РФ.

Москва, Мария Соколова

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