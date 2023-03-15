«Требует доработки»: Госдума приняла в первом чтении проект нового закона о занятости

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении проект базового закона о занятости населения в РФ, который призван упорядочить действующие нормы в этой сфере. Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракция «Справедливая Россия – За правду» воздержалась от голосования, заявив, что документ нуждается в доработке.

Согласно законопроекту, появятся новые категории лиц, которым будут оказываться специальные меры поддержки – среди них находящиеся под риском увольнения, а также бывшие участники специальной военной операции и члены их семей. Планируется, что службы занятости будут сотрудничать с образовательными организациями по профориентации и трудоустройству выпускников. При этом потребности рынка труда должны будут учитывать при утверждении числа обучающихся за бюджетный счет.

Законопроект обяжет правительство определить меры поддержки по трудоустройству молодежи, а также установить порядок организации ее профессионального обучения и дополнительного профобразования. Кроме того, планируется содействие службы занятости по трудоустройству учащихся в свободное от учебы время.

Встать на учет и получать пособие по безработице в максимальном размере смогут индивидуальные предприниматели и самозанятые. Больше того: в российском законодательстве впервые будут закреплены такие категории, как самозанятые и платформенно занятые, – это, например, курьеры, таксисты.

Документом также предусматривается индивидуальная работа служб занятости с каждым безработным, которая будет строиться на комплексной оценке его профессиональных навыков. В том числе уточняется понятие «подходящая работа».

Между тем, фракция «эсеров» воздержалась при голосовании за этот законопроект. Как пояснил лидер «справедливороссов» Сергей Миронов, в новом законопроекте много полезных новелл, однако он требует доработки. В частности, политик обратил внимание на планируемое повышение пособия по безработице до 30-100% минимального размера оплаты труда. «Настаиваем на том, что минимальное пособие должно равняться одному МРОТ, максимальное – двум», – подчеркнул он.

По его мнению, законопроект не учитывает такие уязвимые категории, как выпускники учебных заведений и предпенсионеры. «Также в законопроекте не раскрыто понятие самозанятости. В этой связи наша фракция приняла решение воздержаться при голосовании в первом чтении. Рассчитываем во втором чтении улучшить законопроект поправками», – пояснил Миронов.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Москва, Мария Соколова

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