Законопроект о праве командиров без суда отправлять бойцов на гауптвахту принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении проект закона «О некоторых особенностях применения дисциплинарного взыскания – дисциплинарный арест в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время».

Документ наделяет командиров воинских частей и начальников органов военной полиции Вооруженных сил РФ полномочиями по применению дисциплинарного ареста без судебного решения к совершившим грубые дисциплинарные проступки прапорщикам и мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по контракту, и гражданам, призванным на военную службу по мобилизации (за исключением офицеров) в период мобилизации, действия военного положения и в военное время.

Как отметили авторы документа, по действующему законодательству командиры воинских частей не вправе отправлять военнослужащих на гауптвахту. Дисциплинарный арест назначается судьей гарнизонного военного суда.

«В настоящее время гарнизонные военные суды находятся на значительном удалении от мест дислокации войск, привлекаемых к участию в боевых действиях, – сказано в пояснительной записке. – Такое состояние дел недопустимо, особенно в военное время, когда неукоснительное соблюдение воинской дисциплины является одним из основных залогов успешного выполнения боевой задачи».

Кроме того, в первом чтении принят законопроект, в соответствии с которым «военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, в отношении которых в качестве меры дисциплинарного воздействия применен дисциплинарный арест, <…> денежное довольствие за период отбывания дисциплинарного ареста и дополнительные выплаты, установленные законом, за месяц (месяцы), в котором (которых) указанные лица были подвергнуты дисциплинарному аресту, не выплачиваются».

Москва, Андрей Дорофеев

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