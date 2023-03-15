«Что-то будем делать, чтобы взять под контроль тариф?» Володин выступил за полную деофшоризацию энергетики

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за ограничение роста тарифов в энергетике и полную деофшоризацию отрасли. В ходе «правительственного часа» с главой Минэнерго Николаем Шульгиновым глава нижней палаты парламента заявил, что для этого в ближайшей перспективе должны быть приняты законодательные решения.

«Муниципальные сети, которые отдали за три копейки в аренду. Город не получает реальных доходов, а население страдает, потому что там идет прибавка существенная в виде тарифа. В итоге все это уходит в карман кому? Собственнику! А собственник этих сетей сидит в офшоре», – цитирует телеграм-канал Госдумы заявление Володина.

По мнению спикера Госдумы, вопрос должен решаться на законодательном уровне, «но тут везде интересы, но интересы, которые идут вразрез с интересами государства». «Все те, кто работает в сфере энергетики в регионах, арендуя или эксплуатируя энергохозяйство, должны находиться в юрисдикции РФ, платить налоги здесь», – подчеркнул он.

При этом Володин предложил обсудить вопросы ограничения роста тарифов вместе с Минэнерго и руководителями госкомпаний. «Давайте возьмем их, обсудим и, возможно, реализуем в виде законодательных инициатив. А как следствие, это будет как минимум уже отсутствие роста тарифа либо – через повышение эффективности – формирование единого собственника: государства», – подчеркнул он (цитата по «Дума ТВ»).

«Наш президент вернул в государственную собственность «Газпром», от которого уже ничего не осталось в конце 90-х годов, вернул нефтяные компании, которых уже не было просто у государства. А дальше мы со своей стороны, что-то будем делать для того, чтобы взять под контроль тариф?» – заключил спикер Госдумы.

Москва, Мария Соколова

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