«Разочарование сказками из телевизора»: Счетная палата РФ не мешает «высасывать соки из экономики России»

Праволиберальная финансовая политика экономического блока правительства и Банка России приводит к ухудшению жизни россиян, но в ближайшее время не следует ждать кардинальных изменений. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители фракции КПРФ в Госдуме заявили о пассивности в этом вопросе Счетной палаты (СП) перед отчетом исполняющей обязанности ее главы Галины Изотовой о работе за 2022 год. По мнению депутатов, в таких условиях заявления о заботе о будущем становятся телевизионной сказкой.

В частности, депутат от КПРФ Евгений Бессонов обратил на пассивность СП в отношении решений финансового блока правительства. «У нас вопросы к СП. Когда происходят в стране такие вещи – уценили стабилизационный фонд РФ в прошлом году на 4 трлн рублей из-за якобы какой-то переоценки. Где здесь СП? Почему не стучат в набат? Почему не задают вопросы? Вывезено в прошлом году за границу больше $250 млрд. Где СП? Почему они не задают вопросы?» – заявил он на брифинге перед пленарным заседанием.

«Соки высасывают из экономики России и средства уходят за пределы нашей страны в то время, когда они нужны здесь. К сожалению, финансовый блок еще не понимает, наверное, что происходит, и идут дальше в русле либеральной гайдаровской экономики. До сих пор. Вот вчера вносится законопроект, в котором привязывается оплата НДПИ к цене нефти в долларах США. Ну, уже год идет операция, уже конфронтация с США ясна – уже переходите на внутреннюю экономику. Но, к сожалению, финансовый блок ничего не делает», – подчеркнул Бессонов.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев со своей стороны отметил, что пока нет перспектив изменения финансовой политики. «Мы не должны заблуждаться, что финансовый блок будет меняться. Отчего? Кто такой [глава Минфина Антон] Силуанов? Это человек, который вырос при [Алексее] Кудрине и [Анатолии] Чубайсе в Минфине, никуда не выходя, стал первым вице-премьером. Кто такая [глава Банка России Эльвира] Набиуллина? Это один из самых давних соратников и сторонников Чубайса. Поэтому мы должны понимать, что финансовые структуры заполнены ярыми последователями праволиберального курса. Из-за этого ничего и не меняется», – констатировал он.

«Если бы СП, располагая серьезным инструментарием, взяла и дала бы отрицательное заключение, то может быть хоть это побудило Минфин более серьезно с Минэкономразвития подходить к прогнозам и проектировкам. А так получается, что проектируем одно, а получается совсем другое, и это сказывается на жизни наших сограждан», – пояснил Коломейцев.

Парламентарий обратил внимание на вывод из страны $251 млрд в прошлом году. «Это половина нашего бюджета. Это деньги, которые в принципе вывозятся из страны под видом дивидендов. Почему? Раньше у нас амортизация была обязательна к использованию только на ремонт капитальный и на строительство новых объектов производства. Сегодня она вывозится и переводится в дивиденды. С нашей точки зрения, именно эти вопросы и дивиденды являются главным источником утечки капитала наряду с принятым законом о возможности оставлять резидентам, торгующим углеводородами, золотом и другим сырьем, полученные деньги за рубежом», – подчеркнул он.

«Это вызывает не просто удивление, а разочарование всеми сказками из телевизора о том, как мы заботимся о своем будущем», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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