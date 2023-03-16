Военную службу в добровольческих формированиях засчитают в трудовой стаж

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий засчитывать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Эта норма была предложена в качестве поправки ко второму чтению законопроекта об увеличении до 2 млн рублей страховой выплаты семьям погибших из‑за несчастного случая на производстве.

Поправка внесена в ст. 16 федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Теперь в документе после слов о том, что в страховой стаж наравне с периодами работы засчитываются периоды прохождения военной службы, появятся слова: «…период пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации».

Как отмечено в принятом документе, действие новой редакции закона распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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