Госдума одобрила возвращение старой схемы определения цены на нефть с привязкой к доллару

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который определяет значение базовой цены на нефть для применения налоговых вычетов в нефтяной отрасли. Представители думской оппозиции раскритиковали документ, обратив внимание, что нынешняя методика сбора нефтяных налогов делает суперприбыльным экспорт сырой нефти и нерентабельной ее переработку внутри страны.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан в целях определения значения базовой цены на нефть для целей определения размера налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Ранее в Бюджетном кодексе приостановили действие нормы об уровне базовой цены. Позже правительство внесло законопроект в Госдуму, так как по мнению Минфина, без старой системы вычет по НДПИ не может быть рассчитан.

Согласно документу, базовая цена будет установлена на том же уровне, что ранее была в Бюджетном кодексе – $44,16 за баррель в 2022 году с ежегодной индексацией на 2%. Таким образом, в 2023 году она составит $45 за баррель, в 2024-м – $45,9.

Законопроект вызвал критику со стороны фракции «Справедливая Россия – За правду», которая отказалась поддерживать документ, поскольку нынешняя методика сбора нефтяных налогов делает суперприбыльным экспорт сырой нефти и нерентабельной ее переработку внутри страны.

«Мы не будем поддерживать этот закон. Мы считаем, что система взимания налогов с нефтегазовой отрасли с добычи, а это вся добыча и вся нефть – мы примерно 500 млн тонн нефти добываем, половину продаем за рубеж, половину перерабатываем внутри страны. Так вот – методика сбора налогов со всей добываемой нефти внутри страны приводит к тому, что экспорт сырой нефти суперприбыльный даже с учетом ограничения цены на нефть, которую ввели, а ее переработка внутри страны нерентабельна. Наверное, мы ни к этому должны идти», – пояснил депутат-эсер Валерий Гартунг.

Вместе с тем парламентарий привел в пример Китай, который смог достичь нынешнего экономического уровня, защищая внутреннее производство. «Мы должны идти к тому, чтоб переработка внутри страны была более рентабельной, а продажа сырой нефти за рубеж была невыгодна. Ровным счетом нужно делать то, что делает Китай на протяжении 40 лет. Посмотрите, каких они успехов добились. Кстати, это нужно делать не только в «нефтянке», а во всех сырьевых отраслях», – подчеркнул Гартунг.

Ранее законопроект раскритиковали думские коммунисты. «Финансовый блок еще не понимает, наверно, что происходит, и идут дальше в русле либеральной гайдаровской экономики. До сих пор… Вносится законопроект, в котором привязывается оплата НДПИ к цене нефти в долларах США. Ну, уже год идет операция, уже конфронтация с США ясна, уже переходите на внутреннюю экономику. Но, к сожалению, финансовый блок ничего не делает», – заявил накануне депутат Госдумы от КПРФ Евгений Бессонов.

Москва, Мария Соколова

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