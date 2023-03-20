Глава стройкомпании обвиняется в мошенничестве на 22 млн рублей при капремонте школы в Подмосковье

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела по обвинению главы строительной компании в совершении крупного мошенничества при капремонте школы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следствием установлено, что в 2019 году между директором муниципальной общеобразовательной школы, расположенной в городе Орехово-Зуево, и генеральным директором строительной организации заключены два контракта на выполнение работ капитального ремонта в учреждении. Оба контракта заключены в рамках национального проекта «Образование». Комплекс работ по муниципальным контрактам выполнен не в полном объеме, с грубыми нарушениями их условий», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в СК, гендиректор строительной организации включил в документы, на основании которых производились расчеты, ложные сведения, в том числе о стоимости и объемах, проведенных работ. При этом представитель организации, осуществлявшей строительный контроль на объекте, подписал документы по одному из контрактов, достоверно зная о включении в них ложных сведений.

«В результате преступных действий муниципальному образованию причинен ущерб на сумму более 22 млн рублей. В рамках расследования на имущество обвиняемого наложен арест в целях последующего возмещения ущерба», – добавили в Следкомитете.

Гендиректор строительной фирмы обвиняется в двух эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а представитель организации, осуществляющей строительный контроль, в пособничестве в совершении мошенничества (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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