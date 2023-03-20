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Понедельник, 20 марта 2023, 14:00 мск

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Шереметьевские таможенники нашли полтора килограмма гашиша в консервных банках

Шереметьевские таможенники задержали пассажира, прилетевшего из Индии, с крупной партией наркотиков. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

«Мужчину, прилетевшего из Дели, задержали в аэропорту Шереметьево. На багажной ленте таможенная служебная собака начала активно царапать чемодан и рюкзак, принадлежавшие 51-летнему россиянину. При досмотре багажа среди личных вещей и индийских благовоний инспекторы обнаружили жестяные банки фабричной закатки. Однако вместо протертых помидоров, какао и паштета из утки в них находилось 1,6 кг гашиша», – говорится в сообщении ведомства.

Всего таможенники выявили восемь банок с наркотиками. Мужчина заявил, что консервы его попросили привезти в Москву знакомые, и о том, что в них содержится, он ничего не знал.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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