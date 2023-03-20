Уничтожено почти 500 солдат ВСУ: российская армия нанесла серьезный урон боевикам киевского режима

За минувшие сутки российская армия нанесла серьезный урон подразделениям украинских боевиков: уничтожено почти 500 военнослужащих ВСУ. Самые большие потери в живой силе киевский режим понес на Донецком направлении. При этом в ходе спецоперации в разных районах боевых действий поражены несколько единиц бронетехники, артиллеристские системы, беспилотники и военный вертолет Ми-8. Об этом говорится в обновленной сводке министерства обороны РФ.

В частности, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики. Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника вблизи Ямполовки и Терны в Донецкой народной республике. За сутки на этом направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три пикапа, автомобиль, а также гаубица «МСТА-Б».

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии около Семеновки, Петровского и Тоненького за сутки уничтожено более 245-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «МСТА-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Новомихайловки. Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40-ка украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск нанесено поражение 82-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике противника в 112-ти районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Вместе с тем, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также одна противорадиолокационная ракета «HARM».

Кроме того, уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР и ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 402 самолета, 223 вертолета, 3471 беспилотный летательный аппарат, 414 зенитных ракетных комплексов, 8355 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4395 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9027 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»