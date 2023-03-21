«Почему не выполняется распоряжение президента? Дважды!» В Госдуме готовы поставить правительству РФ «неуд»

Оценка работы правительства РФ будет только неудовлетворительная при сохранении для аграриев нынешних тарифов на электроэнергию, размер которых в два и более раз превышает плату в промышленности и торговле. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, этот вопрос будет главным при отчете кабинета министров, который не исполнил два распоряжения президента РФ Владимира Путина.

«Министр энергетики на прошлом часе правительства отмахнулся от моего вопроса – тире – предложения навести порядок с тарифами прежде всего для тех, кто кормит наших всех трудящихся и не очень трудящихся – всю страну, для аграриев. Тарифы на электроэнергию для аграриев в два, а то и больше раз превышают тарифы промышленности, торговли, строительства и так далее», – констатировал Нилов.

Парламентарий выразил непонимание, на каком основании сложилась такое несправедливое отношение к аграриям. «Чего добивается правительство? Чтобы аграрии начали повышать цены на продукты питания, а это будет приводить к дестабилизации в таких сложнейших условиях? Министр энергетики сказал: да не может быть, Олег Анатольевич, не влияет цена на электроэнергию для аграриев на себестоимость продукции. Ну как можно вот такую ерунду заявлять?» – подчеркнул параламентарий.

«Раз министр не понимает, значит будем обращаться к премьер-министру и с главным теперь уже вопросом: почему не выполняется распоряжение президента? Дважды! Два было поручения, распоряжения президента. Было постановление Думы выровнять тарифы, во всяком случае, выровнять. Мы-то считаем, что для аграриев должны быть как раз приоритетные тарифы на энергию, на топливо для того, чтобы обеспечить главную задачу – чтобы хлеб, масло, молоко, самые основные продукты питания для наших трудящихся не росли в цене вообще, а лучше, чтобы снижались», – подчеркнул Нилов.

«Вот это если не приоритет, если правительство, если министры не понимают этого приоритета – ну что же, будем тогда им ставить соответствующую оценку. А оценка для такой деятельности – ну только неудовлетворительная, потому что поручение президента не выполняется, постановление Думы не выполняется и продолжаем нагружать тех, кто, что называется, с сошкой», – заключил депутат.

Предполагается, отчет правительства РФ будет заслушан в Госдуме 23 марта.

Москва, Мария Соколова

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