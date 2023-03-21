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Вторник, 21 марта 2023, 14:21 мск

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Госдума поддержала законопроект о сохранении жилья за семьей участника СВО

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект по сохранению права на жилье при направлении военнослужащего в зону специальной военной операции (СВО). Документ разработан во исполнение указания президента РФ Владимира Путина.

В частности, законопроект предусматривает, что при направлении военнослужащего в зону СВО или за пределы РФ, члены его семьи смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту его службы.

В документе отмечается, что такая же норма будет распространяться на сотрудников Нацгвардии.

«Законопроект не устанавливает новых гарантий, а направлен на повышение мер социальной поддержки в части сохранения уже имеющегося права за военнослужащими и членами их семей, то есть за фактически проживающими в жилых помещениях специализированного жилищного фонда (арендованных жилых помещениях) либо состоящими в списках нуждающихся в специализированных жилых помещениях и получающими денежную компенсацию», – говорится в пояснительной записке к документу.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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