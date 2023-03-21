Госдума одобрила обязательную дактилоскопию для добровольцев- участников СВО

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект об обязательной дактилоскопии добровольцев, пребывающих в зону боевых действий. Документ подготовлен в рамках поручения главы государства по вопросам, связанным с проведением специальной военной операцией.

На сегодняшний день для добровольцев СВО в отличие от военнослужащих не предусмотрено такой процедуры. «Законопроект направлен на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в области обороны, в том числе при их использовании за пределами РФ», – отмечается в пояснительной записке к документу.

Москва, Мария Соколова

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