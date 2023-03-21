российское информационное агентство 18+

Агропромышленный форум АгроКомплекс

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 марта 2023, 16:53 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума одобрила обязательную дактилоскопию для добровольцев- участников СВО

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект об обязательной дактилоскопии добровольцев, пребывающих в зону боевых действий. Документ подготовлен в рамках поручения главы государства по вопросам, связанным с проведением специальной военной операцией.

На сегодняшний день для добровольцев СВО в отличие от военнослужащих не предусмотрено такой процедуры. «Законопроект направлен на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в области обороны, в том числе при их использовании за пределами РФ», – отмечается в пояснительной записке к документу.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Госдума одобрила использование конфиската вместо его уничтожения / Новые регионы РФ официально переводят на московское время / Вице-спикер Госдумы настаивает на выходе России из ВТО, МВФ, МОК и ВОЗ / Госдума поддержала законопроект о сохранении жилья за семьей участника СВО / «Почему не выполняется распоряжение президента? Дважды!» В Госдуме готовы поставить правительству РФ «неуд» / Госдума одобрила возвращение старой схемы определения цены на нефть с привязкой к доллару / Военную службу в добровольческих формированиях засчитают в трудовой стаж / Госдума поддержала введение в России цифрового рубля

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Госдума, Частичная мобилизация,