Новые регионы РФ официально переводят на московское время

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, который устанавливает московский часовой пояс в новых регионах РФ.
«Проектом федерльного закона предлагается включить новые субъекты РФ: Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область в состав территорий, образующих 2-ю часовую зону (МСК, московское время, UTC+3)», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В документе уточняется, что в настоящее время московское время фактически уже действует в указанных регионах.
Москва, Мария Соколова
© 2023, РИА «Новый День»
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