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Вторник, 21 марта 2023, 16:53 мск

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Новые регионы РФ официально переводят на московское время

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, который устанавливает московский часовой пояс в новых регионах РФ.

«Проектом федерльного закона предлагается включить новые субъекты РФ: Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область в состав территорий, образующих 2-ю часовую зону (МСК, московское время, UTC+3)», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе уточняется, что в настоящее время московское время фактически уже действует в указанных регионах.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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