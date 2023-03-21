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Вторник, 21 марта 2023, 16:54 мск

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Госдума одобрила использование конфиската вместо его уничтожения

Сегодня Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволяет не уничтожать конфискованные товары легкой промышленности, а передавать их для нужд Минобороны и МЧС в установленных законами или правительством случаях.

В настоящий момент изъятые в рамках уголовных или административных дел товары легкой промышленности подлежат уничтожению. При этом у Федеральной таможенной службы есть право передавать конфискованные санитарно-гигиенические, медицинские изделия, скоропортящиеся продукты, детское и лечебное питание, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости социальным, медицинским, образовательным организациям, органам соцзащиты.

«(Законопроект) подготовлен в целях установления возможности с учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации вовлечения в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению, путем его безвозмездной передачи или в качестве гуманитарной помощи», – говорится в пояснительной записке документу.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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