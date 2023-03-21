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Вторник, 21 марта 2023, 18:51 мск

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Выплаты военнослужащим будут осуществлять через полевые отделения ЦБ РФ

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о допуске к перечислению выплат военнослужащим только через полевые отделения Банка России и определенные правительством РФ кредитные организации.

В документе отмечается, что сейчас денежное довольствие военнослужащим Вооруженных сил (ВС) РФ перечисляется на открытые ими счета через 77 кредитных организаций. «Такое количество банков, в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, раскрывает принадлежность к ВС РФ, а также места дислокации органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций ВС РФ», – говорится в пояснительной записке к документу.

Поправки в закон «Об обороне» определяют, что перечисление всех выплат личному составу Вооруженных сил будет осуществляться на основании соглашений, заключаемых между Минобороны России и ЦБ РФ или утвержденными правительством РФ банками на безвозмездной основе.

К полевым учреждениям ЦБ относятся воинские учреждения, которые в своей деятельности руководствуются воинскими уставами.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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