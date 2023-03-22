Столичного пенсионера под угрозой отключения воды пытались заставить поджечь военкомат

Телефонный террорист под видом менеджера Мосэнергосбыта пытался заставить столичного пенсионера поджечь военкомат. Как сообщает телеграм-канал Baza, только так, по версии звонившего, можно было избежать длительного отключения воды.

Лжеменеджер символично представился Дмитрием Конашенковым и огорошил пенсионера: скоро мужчине должны были на неделю отключить воду из-за проблем с насосами. Однако отключения можно было избежать. По словам собеседника, их компания не поддерживает СВО, поэтому, чтобы не отключили воду, москвичу надо было выйти на антивоенный митинг и выкрикнуть лозунги от «чистого сердца». А потом прислать отчёт.

Пенсионер был озадачен: где найти этот митинг? Тогда мошенник предложил другое задание: нужно изготовить коктейль Молотова, найти ближайший военкомат и кинуть бутылку в окно. Рецепт коктейля любезно надиктовал сам «Дмитрий Конешенков».

Однако, в этот момент мужчина понял, что разговаривает с мошенниками, и сообщил о странном менеджере Мосэнергосбыта полицейским.

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Москва, Андрей Дорофеев

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