Госдума приняла заявление о признании геноцида советского народа Германией и ее пособниками во время ВОВ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла заявление о признании геноцида народов Советского союза Германией и ее пособниками во время Великой Отечественной войны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение было принято единогласно.

«Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации считает принципиально важным дать судебно-правовую оценку военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в ходе Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов властями Германии, ее вооруженными силами, включая войска СС, их пособниками – вооруженными подразделениями, сформированными на территориях Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и других государств, отдельными добровольцами из Австрии, Латвии, Польши, Франции и Чехии, а также предателями из числа жителей оккупированных территорий, присягнувшими на верность гитлеровскому режиму», – говорится в тексте заявления.

«Западные политики предпочитают не вспоминать о том, что гражданское население СССР по планам гитлеровской колонизации и германизации «восточного пространства» подлежало массовому уничтожению. Варварское истребление мирных жителей в соответствии с Генеральным планом «Ост» проводилось во всех республиках СССР, подвергшихся нашествию немецко-фашистских захватчиков. В результате их бесчеловечных деяний общее число жертв среди гражданского населения СССР в период оккупации составило 13 684 692 человека (людей, преднамеренно истребленных, погибших на принудительных работах в Германии и погибших от преднамеренно жестоких условий оккупационного режима)», – подчеркивается в заявлении.

В ходе обсуждения депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов констатировал, что у геноцида нет срока давности. «К сожалению, мы очень доверчивый народ и все то, что происходило последние 70 лет оказалось фэйковым. Фэйковое было раскаяние в совершенном преступлении века, фэйковой оказалась благодарность освобожденных стран Европы и много еще чего было сделано ради того, чтобы избежать должной ответственности за этот геноцид», – подчеркнул он.

«Доказательством самым таким вопиющим и очевидным стало голосование 16 декабря за резолюцию, которую регулярно предлагает Россия, о борьбе с героизацией нацизма, недопущением осквернения наших могил, сноса памятников, могил наших героев-освободителей. Так вот – впервые Германия и все эти вышеперечисленные страны голосовали против этой резолюции. Маски сброшены», – заявил Нилов.

Депутат от «Единой России» Вячеслав Макаров со своей стороны отметил, что в 11-ти регионах РФ суды признали геноцидом преступления гитлеровцев и их пособников. «Эти суды, их юридические документы должны стать, и мы должны считать их логическим продолжением Нюрнбергского трибунала», – подчеркнул он.

«27 млн погибших советских людей. Вот если построить этот бессмертный полк в коробку как на Красной площади 20 на 10 (метров) и 120 шагов в минуту, этот бессмертный полк будет идти 57 дней и ночей. А если походным шагом, то 1150 дней и ночей», – отметил Макаров.

Москва, Мария Соколова

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