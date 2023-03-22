Генпрокуратура получит доступ к расчетам по гособоронзаказу

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который наделяет Генпрокуратуру РФ правом доступа к системе, содержащей информацию о расчетах по гособоронзаказу.

Документ разработан для «повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о государственном оборонном заказе (ГОЗ), а также за законностью расходования бюджетных средств».

«Реализация предлагаемого изменения позволит увеличить охват проверками объектов прокурорского надзора, снизить трудоемкость выявления потенциальных нарушителей законодательства в части выполнения ГОЗ, сократить время между совершением и выявлением нарушения, повысить эффективность планирования и проведения прокурорских проверок», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предусматривается, что закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Москва, Мария Соколова

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