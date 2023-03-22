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Среда, 22 марта 2023, 15:52 мск

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В Госдуму внесен законопроект прекращении обязательств по кредитам родителей погибших участников СВО

Сегодня рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) внесла в Госдуму законопроект о прекращении кредитных обязательств родителей и усыновителей погибших участников СВО.

В документе поясняется, что в настоящий момент предусмотрено право на приостановление исполнения обязательств по кредитам военнослужащим, их супругам, несовершеннолетним детям, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами в детстве или проходящим обучение очно, а также лицам, находящимся на иждивении военнослужащего. При этом отмечается, что есть случаи, когда будущий участник СВО взял кредит совместно с родителями, усыновителями или иными лицами, которые не подпадают под действие такой нормы действующего закона.

«Настоящим законопроектом предлагается предусмотреть право на приостановление исполнения обязательств для всех созаемщиков, участвующих в обязательстве по кредитному договору на стороне заемщика, являющегося участником СВО, а также право на списание кредитных обязательств в случае гибели заемщика при выполнении задач спецоперации либо признания его инвалидом I группы для родителей или усыновителей военнослужащего, участвующих в обязательстве по кредитному договору на стороне такого военнослужащего», – говорится в пояснительной записке к документу.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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