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Среда, 22 марта 2023, 17:20 мск

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Увольнение не спасет: Госдума одобрила поправки в антикоррупционное законодательство

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении два антикоррупционных законопроекта. Предполагается, что проведение проверки будет возможно даже после увольнения с госдолжности. Уточнен также порядок предоставления сведений по счетам чиновников и выдачи справок банками и налоговыми органами.

Один из законопроектов устанавливает закрытый перечень должностных лиц, которые имеют право направлять запросы в кредитные организации, а банки вправе выдавать справки. Уточняется, что данные выдаются в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон».

Второй законопроект направлен на совершенствование порядка в случае увольнения проверяемого лица после или в ходе осуществления антикоррупционной проверки.

«Если антикоррупционная проверка не завершена в связи с увольнением проверяемого лица, Генеральный прокурор РФ или подчиненные ему прокуроры принимают решение об осуществлении проверки достоверности и полноты представленных указанным проверяющим лицом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и (или) соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и (или) исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», – говорится в пояснительной записке к документу.

При этом предусматривается возможность обращения Генпрокурора РФ в суд с заявлением об изменении основания и формулировки увольнения проверяемого лица.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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