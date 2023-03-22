Госдума упростила регистрацию детей участников СВО

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила сразу во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий участникам специальной военной операции (СВО) заверять свои подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей для регистрации отцовства.

В настоящее время подпись военнослужащего, не имеющего возможности присутствовать при подаче заявления о регистрации записи о рождении ребенка в ЗАГСе, должна быть нотариально удостоверена. При этом законодательно не урегулирован вопрос о возможности удостоверения командиром воинской части или начальником военного госпиталя подписи военнослужащего на таком заявлении.

«В целях обеспечения гарантий прав военнослужащих и восполнения законодательного пробела законопроектом предлагается законодательно установить право для военнослужащих заверять подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей для внесения записи, касающейся регистрации детей, в акты гражданского состояния», – говорится в пояснительной записке к документу.

Депутаты также одобрили поправку, что у начальника любой военно-медицинской организации могут заверить свои подписи на таких заявлениях и другие находящиеся на лечении лица.

Москва, Мария Соколова

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