От 300 тысяч: в Госдуму внесен проект закона о добровольном страховании при путешествиях по России

Сегодня в Госдуму внесен законопроект о добровольном страховании при турпоездках по территории России. Документ обяжет туроператоров и турагентов информировать туристов о возможности приобрести за отдельную плату такую услугу.

В материалах к законопроекту, что сейчас популярными видами отдыха становятся горный туризм, рафтинг, дайвинг и прочие, связанные с повышенным риском. При этом зачастую возникают трудности со своевременным получением медицинской помощи из-за удаленности от объектов медучреждений в рамках системы обязательного медицинского страхования.

«Согласно проекту закона, туроператоры и турагенты при заключении договора о реализации туристического продукта, в том числе по территории РФ, обязаны информировать туристов о возможности приобрести за отдельную плату страховую услугу по добровольному страхованию рисков», – говорится в пояснительной записке к документу.

Документ определяет минимальную страховую сумму при поездках по России в размере 300 тысяч рублей.

Москва, Мария Соколова

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