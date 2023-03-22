российское информационное агентство 18+

Агропромышленный форум АгроКомплекс

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 марта 2023, 18:04 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

От 300 тысяч: в Госдуму внесен проект закона о добровольном страховании при путешествиях по России

Сегодня в Госдуму внесен законопроект о добровольном страховании при турпоездках по территории России. Документ обяжет туроператоров и турагентов информировать туристов о возможности приобрести за отдельную плату такую услугу.

В материалах к законопроекту, что сейчас популярными видами отдыха становятся горный туризм, рафтинг, дайвинг и прочие, связанные с повышенным риском. При этом зачастую возникают трудности со своевременным получением медицинской помощи из-за удаленности от объектов медучреждений в рамках системы обязательного медицинского страхования.

«Согласно проекту закона, туроператоры и турагенты при заключении договора о реализации туристического продукта, в том числе по территории РФ, обязаны информировать туристов о возможности приобрести за отдельную плату страховую услугу по добровольному страхованию рисков», – говорится в пояснительной записке к документу.

Документ определяет минимальную страховую сумму при поездках по России в размере 300 тысяч рублей.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Госдума упростила регистрацию детей участников СВО / Увольнение не спасет: Госдума одобрила поправки в антикоррупционное законодательство / В Госдуму внесен законопроект прекращении обязательств по кредитам родителей погибших участников СВО / Госдума разрешила участвовать в местных референдумах россиянам, которым в период голосования исполняется 18 лет / Генпрокуратура получит доступ к расчетам по гособоронзаказу / Госдума приняла заявление о признании геноцида советского народа Германией и ее пособниками во время ВОВ / Британия провоцирует войну с Россией «до последнего европейца» – Володин / Выплаты военнослужащим будут осуществлять через полевые отделения ЦБ РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Туризм, Экономика, Госдума,