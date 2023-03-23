Спикер Госдумы раскритиковал Минфин РФ

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин подверг критике позицию министерства финансов РФ по законопроекту о запрете вейпов. В ходе правительственного часа с главой правительства Михаилом Мишустиным, глава нижней палаты парламента подчеркнул, что вопрос, сколько денег соберет бюджет, неуместен, когда речь идет о здоровье детей, и обратился к премьер-министру с просьбой принять решение по этой проблеме.

«Есть несколько тем, которые сегодня в правительстве, и хотелось бы здесь обратной реакции. Один из таких вопросов – это запрет вейпов. Михаил Владимирович, надо поддержать. Детей надо спасать, потому что пагубные привычки, все ходят с этими устройствами», – обратился Володин к Мишустину.

При этом спикер Госдумы обратил внимание, что «министр здравоохранения нас поддерживает, но голос его как-то очень слаб и не слышен в правительстве». «Голос Минфина более мощный и его возможности сильнее, потому что они считают деньги. Но в данном случае это здоровье ребятишек, и учителя все однозначно говорят, давайте что-то сделаем. Потому что забирают они эти вейпы, когда на уроках уже начинают курить или на перемене, они копятся у них в столах, а дальше этого дело не идет», – пояснил он.

«Если речь идет о здоровье детей, все остальное – в плане сколько денег соберет бюджет за счет этих вейпов – неуместно», – заявил Володин.

В ответ Мишустин пообещал рассмотреть этот вопрос и сформировать позицию.

Ранее в Госдуме обсуждался вопрос регулирования продажи вейпов вплоть до полного запрета.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»