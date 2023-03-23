Госдума вернется к «зависшему» законопроекту об изъятии детей из семьи

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину за содействием в принятии антиювенального закона об изъятии детей из семьи. По словам главы нижней палаты парламента, важный документ «завис», речь шла даже о его снятии с рассмотрения.

«Получается парадоксальная ситуация: беда случается в семье – погибают родители или какие‑то другие случаи. Ребенка в приоритетном порядке не могут оставить у себя родственники: бабушка, дедушка, родные. И ребенка фактически изымают из семьи», – пояснил Володин, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы.

«Это так называемая ювенальная юстиция, которую нам навязывали недруги, которые нам лицо свое показали», – подчеркнул глава нижней палаты парламента.

При этом Володин призвал подключиться к работе над данным вопросом заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову, которая могла бы обсудить инициативу с депутатами.

«Она согласна собраться и все рассмотреть», – отметил со своей стороны Мишустин.

Москва, Светлана Антонова

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