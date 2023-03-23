«Суверенитет начинается с хорошей зарплаты и приличной пенсии»: в Госдуме оценили работу правительства РФ

Проблемой России является недостаточный внутренний суверенитет, присутствие в международных организациях и недостаточная поддержка населения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали сегодня представители фракций в Госдуме по итогам отчета премьер-министра Михаила Мишустина о работе правительства в прошлом году.

В частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем выступлении отметил позитивные моменты в работе правительства, но с некоторыми оговорками. Политик уделил особое внимание необходимости укрепления внутреннего суверенитета в условиях, когда «Русскому миру и нашей цивилизации объявлена война».

«Война – это то, что требует принципиально иных решений. Первое – это максимальная отмобилизация ресурсов – пока я лично этого не вижу. Все, что необходимо для сплочения общества решить, а общество сегодня расколото, почти полстраны имеют доходы меньше 20 тысяч (рублей). И надо обеспечить талантливым людям простор – для этого требуются качественно новые условия. На мой взгляд, спасительная победа наступит только тогда, когда мы поймем, что надо обобщить опыт, который накопили за последние 100 лет, и который дал самый эффективный результат – есть уникальный опыт Советской страны – 30 лет имели темпы средние 14%, и Китайской цивилизации – 30 лет более 10%», – полагает он.

«Требуется укрепление внутреннего суверенитета, прежде всего, экономического. Вы не накопите ресурсы без национализации минерально-сырьевой базы и индустриализации страны… Финансовый суверенитет. Не хочу никого обидеть, но это полное безобразие – в год войны 260 млрд утащили из страны и почти 350 арестовали. Вдумайтесь, $600 млрд! Да можно не только Новороссию, все отстроить за эти сумасшедшие деньги. [Вице-премьер Андрей] Белоусов собрал [бизнесменов], попросил помочь – 300 млрд дыру закрыть в бюджете, покрутились-покрутились и вроде отказались. Я глянул и ахнул, там у них в карманах и на счетах 81 трлн рублей», – заявил политик.

«Суверенитет начинается с личного достоинства. Если у вас хорошая зарплата, приличные пенсии, если вы чувствуете себя уверенно, будут рождаться и дети, и будет вообще процветающее государство», – подчеркнул Зюганов.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий со своей стороны отметил, что для укрепления русского мира и русской цивилизации необходимо выполнять задачи, поставленные президентом РФ еще 10 лет назад. «Мы должны снова готовить политические и деловые элиты в наших вузах для десятков стран мира. Сегодня это делается в недостаточном масштабе… Поэтому на базе Россотрудничества надо изучить возможность форсированного укрепления данного направления работы, которое безусловно послужит упрочению позиций России в сегодняшнем мире, формируемой новой архитектуре 21-го столетия», – отметил Слуцкий, выразив поддержку «правительству, победившему санкции в невероятном, беспрецедентном объеме».

В свою очередь лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов не увидел стратегического планирования в работе кабмина и призвал к выходу России из международных организаций. «Стратегическое планирование должно стать нормой для правительства – заглядывать за горизонт, смотреть, что же происходит и что нам мешает. И в этой связи позиция нашей партии за выход из ВТО остается по-прежнему. Когда я слышу, что мы можем подавать какие-то иски – ну, давайте откровенно – плюют на наши иски и будут плевать. Растоптано все, о чем раньше говорили как о международном праве. Если член ВТО не имеет право со стороны других членов ВТО подвергаться санкциям: Россия член ВТО – беспрецедентные санкции. Зачем нам эта организация?» – обратился политик к премьер-министру.

«Есть еще одна организация – Международный валютный фонд. Напомню, это ж рекомендация МВФ была о проведении так называемой пенсионной реформы. Напомню аргумент какой был – у вас в России демографическая ситуация улучшается, повышается рождаемость, поэтому обязательно нужно повышать пенсионный возраст. И где у нас рождаемость, и что у нас с демографической ситуацией? Когда в условиях проведения СВО подавляющее большинство граждан России поддерживают президента, проведение СВО, то разве не было бы правильно сказать спасибо им за это и отменить ту самую пенсионную реформу, которая завела в тупик… ну давайте скажем честно – большинство мужчин в России не доживают до 65 лет», – констатировал Миронов, назвав ложной победу над бедностью – сегодня «люди экономят на еде».

Тем не менее, Миронов также отметил, что глава правительства открыт для диалога и не боится острых вопросов. «Не все наши позиции совпадают, но мы признательны, что нас слышат и аргументированно ведут диалог», – сказал лидер «эсеров».

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, в свою очередь, выразил благодарность, что правительство не принимает жестких мер к тем, кто по разным причинам уехали из страны, и призвал не потерять тех, кто остался. По его мнению, цена человеческого капитала – это суверенитет России». «Мы сходимся с правительством РФ в главном: России нужна экономическая и технологическая независимость», – подчеркнул он.

Выступающий в заключении депутат от «Единой России» Андрей Макаров обратил внимание на высокую эффективность взаимодействия всех ветвей власти в нынешних условиях, а главный итог работы правительства Мишустина за три года – создание механизма, который может эффективно реагировать на любые вызовы.

«Решения, на которые раньше уходили годы, сегодня от идеи до ее проработки и реализации в законе, в жизни проходят недели, а то и дни», – отметил он, назвав важным итогом работы правительства то, что в тяжелых условиях прошлого года «мы защитили людей».

Москва, Мария Соколова

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