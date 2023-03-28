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Вторник, 28 марта 2023, 17:46 мск

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Почти 15% депутатов Госдумы еще не подали декларации о доходах

Подавляющее число депутатов Госдумы (86,6%) представили свои декларации о доходах. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Декларации подали все независимые депутаты, 88% депутатов фракции «Единая Россия», 82,5% – от КПРФ, 85,7% – от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», 78,3% депутатов ЛДПР и 85,7% депутатов фракции «Новые люди», – говорится в сообщении, и отмечается, что до окончания срока подачи деклараций осталось 3 дня.

«У депутатов есть право публиковать или не публиковать декларации, но подать данные о доходах и расходах правильно всем», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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