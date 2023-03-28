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Вторник, 28 марта 2023, 18:09 мск

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«Вмешаться с применением силы» – глава МИД РФ оценил намерения Киева отношению к Приднестровью

Киевский режим демонстрирует деструктивные устремления по отношению к Приднестровью и готовность вмешаться в процесс с применением силы. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Украинское руководство, которое в нарушение своего статуса посредника в формате «5+2» однозначно заняло сторону Кишинева, всячески поддерживает его воинственные устремления, деструктивные устремления по отношению к Приднестровью, роет оборонительные сооружения, фортификационные сооружения между Украиной и Приднестровьем и всячески демонстрирует свою готовность вмешаться в этот процесс, в том числе с применением силы», – пояснил глава МИД РФ.

При этом Лавров назвал роль Киева «крайне негативной и подрывной». «Я еще раз хочу сказать, что Россия несет ответственность за безопасность в Приднестровье в полном соответствии с мандатом, который есть у наших военнослужащих. Мы этим мандатом будем руководствоваться», – подчеркнул Лавров.

9 марта в центре Тирасполя был предотвращен теракт в отношении должностных лиц Приднестровья и делегации ОБСЕ. Двое подозреваемых были задержаны, один из них уже дал показания. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что диверсия санкционирована и подготовлена Службой безопасности Украины.

Напомним, российские миротворцы были введены в Молдавию в конце июля 1992 года в соответствии с подписанным лидерами государств соглашением.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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