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Среда, 29 марта 2023, 18:08 мск

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Полковник Росгвардии обвиняется в поставке некачественных комплексов борьбы с дронами

Главное военно-следственное управление Следственного комитета России обвиняет начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова в поставке в войска некачественных комплексов для борьбы с беспилотниками, которые предполагалось использовать для защиты Крымского моста. Как сообщает ТАСС, сегодня 235-й Гарнизонный военный суд рассматривает вопрос об аресте офицера.

«При непосредственном участии Волкова в войска Росгвардии поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с беспилотными воздушными судами, технические характеристики которых были недостаточными для успешного выполнения задач по противодействию современным БПЛА», – заявил военный следователь в ходе выступления в суде.

Накануне председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о задержании Волкова и раскрытии сотрудниками ФСБ при поддержке Росгвардии схемы поставок российской армии некачественного и неисправного вооружения по завышенным ценам.

«Должностные лица ведомства организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Общий ущерб, нанесенный бюджету, составил почти 400 млн рублей. По решению директора Росгвардии Виктора Золотова все собранные материалы были переданы в следственные органы и военную прокуратуру», – уточнил парламентарий.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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