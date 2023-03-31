Возможно кровопролитие: уничтожение православия лишит Украину шанса на выживание

Уничтожение канонической украинской православной церкви, к которому стремится Запад при содействии режима Владимира Зеленского, лишит страну шанса на выживание. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в онлайн-интервью «Парламентской газете». По его мнению, к захвату Киево-Печерской лавры могут привлечь неонацистов, что обернется кровопролитием.

«Это будет очень жесткое противостояние. Причем, не исключаю, что там может и пролиться кровь, потому что этот вопрос, по сути, разделил украинское общество. Причем бОльшая часть этого общества поддерживает традиционную украинскую православную церковь, которая является церковью Московского патриархата», – считает Джабаров.

Сенатор не верит заверениям украинской Службы безопасности (СБУ) об отказе от силовых методов при захвате Лавры. «Конечно, не пойдут офицеры СБУ и силовики на какие-то акции. Для этого есть специально обученные люди из числа неонацистов – такие братки, которые пойдут и громить (храмы), и выселять (монахов). Не исключаю, что могут быть другие акты насилия», – полагает он.

Джабаров считает сложившуюся ситуацию «трагической ошибкой» Зеленского, которая для него может закончиться «полным отторжением» украинцев. «Зеленский стремится к уничтожению православия на Украине. Там рядышком находятся униаты, которые не один век вынашивают мечту о превращении Украины в цитадель католической веры… В итоге – это противостояние может длиться годами и закончиться очень печально. Но тот грех, который взял на себя Зеленский и его свора, говорит о том, что они на самом деле безбожники, сатанисты и за это им придется ответить», – подчеркнул сенатор.

«(На Западе) понимают, что православие – это основа и нашего государства, и украинского государства, а им это не нужно. Им надо снести его… Православие – это та сила, которая поможет вообще выжить украинскому государству в будущем, поэтому они хотят уничтожить эту силу», – заключил Джабаров.

Напомним, 29 марта монахам Киево-Печерской лавры предписано покинуть монастырь в связи с расторжением договора аренды.

Москва, Мария Соколова

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