Запад готов сменить Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский рискует лишиться своего поста за любой шаг к мирному урегулированию конфликта с Россией. Такое мнение высказал замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление киевского лидера, что после поражения ВСУ в Артемовске Запад будет подталкивать его к компромиссу с Россией.

«Здесь он (Зеленский) немножко кокетничает, когда говорит, что его подталкивают. Во-первых, никто его к миру с Россией не подталкивает. Наоборот, американцы, страны НАТО, прежде всего, Великобритания, Германия подталкивают к тому, чтобы он не прекращал вооруженную борьбу и занимался освобождением территорий», – заявил сенатор в пресс-центре «Парламентской газеты».

Как полагает Джабаров, Зеленский понимает, что стал заложником ситуации. «Получив огромное количество оружия, боеприпасов, он обязан отработать за это. Он обязан дать свое пушечное мясо в лице украинских солдат. Он должен делать освобождение территорий, занятых РФ. Сделать это, надеюсь, он не сможет никогда, а сейчас – тем более», – подчеркнул он.

«Как только он (Зеленский) сделает первый шаг к миру, он тут же будет смещен своими же сподвижниками, которые понимают, что начало мирных переговоров с Россией окажется для них политическим финишем. Думаю, что они этого не допустят», – считает сенатор.

Джабаров обратил внимание, что любое контрнаступление ВСУ, о котором постоянно сообщает Киев, может обернуться полной потерей армии. «Не исключаю, что украинская армия вообще может полностью разложиться – смотрите, сколько стало сдаваться в плен. А взятие Артемовска (Бахмута) вообще будет очень мощным толчком к тому, что многие украинские солдаты станут дезертировать, потому что погибать непонятно за что, тоже не хочется», – полагает он.

Сенатор убежден, что «Россия никогда не покинет новые регионы». «По мере того, как будет развиваться специальная военная операция, не исключаю, что появятся и другие территории, которые не захотят жить в нацистской Украине», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

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