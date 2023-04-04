Мосгорсуд вынес приговор по делу о заказном убийстве девушки

Мосгорсуд вынес обвинительный приговор подстрекательнице, организаторам и исполнителям заказного убийства девушки, совершенного в 2020 году. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что жительница столицы Елена Сосенкова на почве ревности убедила Константина Таранова в необходимости организации убийства девушки, который, в свою очередь, обратился к знакомому Алексею Головину с просьбой организовать убийство за 500 тыс рублей. Согласившийся Головин за вознаграждение в размере 300 тыс рублей привлек в качестве непосредственного исполнителя Руслана Тагирова, а также приобрел охолощенные пистолеты модели «Р-411», из которых в дальнейшем, в том числе с исполнителем, изготавливал пригодное к стрельбе огнестрельное оружие, а также 13 патронов, относящихся к штатным боеприпасам для охотничьих карабинов», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Во время подготовки к убийству Головин в деревне Мамыри похитил автомобиль стоимостью 87 тыс рублей.

23 декабря 2020 года мужчины на автомобиле прибыли на улицу Гарибальди, дождались появления девушки, после чего исполнитель выстрелил ей в голову. Потерпевшая скончалась в больнице на следующий день.

В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений фигуранты осуждены по ч. 3, 4 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство и организация убийства по найму), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, передача огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия), а также п «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Суд приговорил Сосенкову к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Таранова и Тагирова каждого – к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Головина – к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 200 тыс рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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