Триггеры социального недовольства россиян: риском президентской кампании могут оказаться даже нацпроекты

В российских регионах остаются проблемные зоны, которые могут спровоцировать недовольство населения и стать триггером протестов, а в конечном счете вылиться не только в снижение рейтингов региональной и федеральной власти, но и создать риски для предстоящей в 2024 году президентской кампании. Об этом говорится в докладе политолога Сергея Старовойтова и «Клуба Регионов».

Как отмечается в исследовании, на старте большого электорального цикла, который через год завершится выборами главы государства, социальное самочувствие россиян становится особо значимым индикатором, который влияет на рейтинг власти. При этом нынешнее состояние российского общества вызывает тревогу: согласно результатам опроса ФОМ по итогам зимы 2022-2023гг., только 30% россиян полагают, что через полгода-год жизнь в стране станет лучше, 16% думают, что ситуация ухудшится, еще 34% уверены, что все останется по-прежнему, остальные с ответом затруднились. В этих условиях поставленную губернаторам администрацией президента РФ задачу по формуле 70/75 (70% явки и 75% голосования за основного кандидата) наверняка смогут выполнить далеко не все регионы. Причиной могут стать несколько неочевидных, но крайне проблемных направлений.

В частности, речь идет о нарушениях при реализации нацпроектов, которые в большинстве регионов становятся генераторами социального недовольства и создают политические риски. Как следует из доклада генпрокуратуры РФ, за 10 месяцев 2022 года было выявлено 72 тысячи нарушений при исполнении нацпроектов, возбуждено 639 уголовных дел о хищениях бюджетных средств в размере свыше 1 млрд рублей. Нарушения при реализации нацпроектов были зафиксированы в 77 регионах.

Как говорится в докладе, еще одной проблемой могут стать трудовые конфликты. В частности, «новый пролетариат» – курьеры и другие «платформенно занятые» работники – становятся движущей силой массовых протестов. Отказ профсоюзов выполнять роль арбитра в трудовых спорах приводит к неуправляемому течению таких конфликтов, последний из которых произошел с пунктами выдачи товаров популярного маркетплейса Wildberries.

В то же время работающие по найму тоже копят раздражение: только в феврале 2023 года, по данным Центра мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов, в регионах было зафиксировано 16 трудовых конфликтов, причем почти половина из них (43%) – в сфере здравоохранения. Главная причина (66%) – низкий уровень зарплат и их задержки. Как пояснили эксперты, государство, стараясь сохранить занятость, идет на помощь бизнесу, предоставляя льготные кредиты и иные меры поддержки, но рядовой персонал этого не ощущает.

Вместе с тем негативными политическими последствиями может обернуться активная цифровизация. Как отмечается в докладе, стремительное развитие цифровых сервисов, помимо ожидаемого упрощения коммуникации и доступности услуг, оказалось чревато взломами баз, утечками данных, технологическими сбоями и распространением мошеннических схем. Это создает риски для роста недовольства, поскольку, по мнению граждан, продвигая цифровизацию, государство не защищает их от действий аферистов.

Не меньшую досаду и раздражение граждан вызывают программируемые автоответчики и чат-боты с многоступенчатыми диалогами без возможности перевода на живого оператора в случае нестандартной проблемы. Значительное количество жалоб на работу государственных сервисов приходится на здравоохранение и образование. В первом случае жители регионов жалуются на сложности с записью к врачу и зависающие системы выписки льготных лекарств. Нарекания к качеству и скорости работы в системах дистанционного образования разгоняют волну родительского возмущения, а ежегодные перегрузки региональных сервисов в момент записи в первые классы приводят к искам в прокуратуру, жалобам в департаменты образования и уголовным делам за фиктивную регистрацию детей.

В то же время недостаточные темпы строительства школ, а также массовое закрытие малокомплектных образовательных учреждений вызывает возмущение родителей, чьи дети вынуждены учиться в переполненных классах и в «подвесную» смену. Как пояснили эксперты, на старте реализации нацпроекта «Образование» Счетная палата констатировала сокращение сельских школ с 46 тысяч до 24 тысяч, городских – с 23 тысяч до18 тысяч. При этом за 2019-2022гг. была построена 851 школа, Минпросвещения анонсирует строительство 1,3 тысячи школ в ближайшие пять лет, еще 7,3 тысячи школьных зданий будут капитально отремонтированы. Таким образом, в России появится или обновится порядка 10 тысяч школ, что составляет менее половины от количества закрытых учреждений, упомянутых Счетной палатой, отметили авторы доклада.

Проблемная ситуация также складывается в системе здравоохранения. Строительство новых больниц и ФАПов оказалось недостаточным, чтобы решить проблему доступности первичной помощи. При этом только за 2022 год государственные медучреждения потеряли 9,7 тысячи врачей, их существенный дефицит отмечен в 22 регионах. В то же время уровень обеспеченности средним медперсоналом уменьшился на 38,9 тысяч специалистов в 79 регионах страны. В такой ситуации у россиян регулярно возникают сложности при записи к врачам, в том числе детским, а в самой электронной системе периодически происходят сбои.

Серьезным вызовом для властей также стала система жилищно-коммунального хозяйства. Аварийность в сфере ЖКХ год от года не снижается, а тарифы поднимаются регулярно. Последний такой скачок жители страны пережили минувшей зимой, причем рост сумм в квитанциях составил 10-40% при полном отсутствии прозрачности ценообразования, что спровоцировало волну недовольства россиян. В то же время жители РФ, не получая качественных услуг, не считают нужным в полном объеме оплачивать «дырку от бублика». Долги россиян за ЖКУ достигли 900 млрд рублей, а общая задолженность потребителей превысила 1,5 трлн рублей.

Еще одна зона риска – «мусорная реформа». Полигоны ТКО, мусороперерабатывающие заводы и сортировочные площадки зачастую появляются без широкого обсуждения с жителями, что становится триггером для экопротестов. То, что экологический протест при определенных технологиях имеет серьезный потенциал перерасти в гражданский, факт известный. История с Шиесом, которая стоила должности архангельскому губернатору, научила многих. Тем не менее проблема остается, а массовые жалобы на растущие свалки и промышленные выбросы имеют серьезный потенциал перерасти в гражданский протест, если региональные власти не будут оперативно реагировать на обращения населения.

Москва, Светлана Антонова

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