Госдума одобрила продление кредитных каникул

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала во втором чтении законопроект, который позволит продлить до конца 2023 года нормы о кредитных каникулах для граждан, индивидуальных предпринимателей (ИП), а также малого и среднего бизнеса (МСП).

Согласно документу, предлагается продлить до 31 декабря 2023 года период, в течение которого физлицо, индивидуальный предприниматель или заемщик, относящийся к субъектам МСП, работающий в определенных правительством РФ отраслях, вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора вплоть до приостановления исполнения своих обязательств на срок, определенный заемщиком. Мера коснется договоров по кредиту или займу, обязательства по которому, в том числе, обеспечены ипотекой.

Напомним, решение о кредитных каникулах было принято в период распространения коронавирусной инфекции с 1 апреля 2020 года. Граждане, ИП и субъекты МСП могли им воспользоваться в случае снижения дохода на 30% и более.

В условиях введения санкций против РФ эта мера была продлена до 31 марта 2023 года.

Накануне Банк России сообщил, что с марта прошлого года граждане России воспользовались кредитными каникулами на 2 трлн рублей. Программа помогла большинству заемщиков вернуться к нормальному графику платежей.

Москва, Мария Соколова

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