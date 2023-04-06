Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Сегодня по итогам торгов на Мосбирже Банк России повысил на завтра, 7 апреля, официальный курс доллара до 80,6713 рубля, евро – до 88,1294.

Примечательно, что в ходе торговой сессии курс американской валюты достигала отметки 81,1175 рубля, европейская – 88,6925, что стало максимальным уровнем почти за год.

Комментируя ситуацию на валютном рынке, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что рост стоимости российских энергоносителей повлияет на укрепление рубля.

«Мы сейчас не ставим никаких границ. Центральный банк как регулятор на денежном рынке не ставит каких-то ограничений. Поэтому цены сейчас повысились на наши энергоносители и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну, соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению», – сказал Силуанов, отвечая на вопрос, до какого уровня может дойти курс рубля.

Москва, Светлана Антонова

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