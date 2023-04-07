«Это выглядит как вредительство»: эксперт оценил финансовую политику по обвалу курса рубля

Действия российских финансовых властей с ослаблением рубля выглядят как вредительство. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава Центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов. По его оценке, такая политика характерна для периферийных стран западной системы.

«Решение ОПЕК+ о сокращении добычи (нефти) принято – нефть взлетела в цене сразу на 10 долларов, а рубль на этой волне все равно упал. Это свидетельствует о том, что мы имеем дело не с рыночными процессами в чистом виде, а с принятым решением на финансовом уровне», – заявил Колташов.

Эксперт полагает, что финансовая политика в России, которая сейчас нацелена на ослабления рубля для сокращения бюджетного дефицита, продолжает оставаться зависимой от Запада.

«Бюджетные проблемы созданы в значительной мере теми методами финансового управления, которые у нас применяются, – методами неолиберальными, характерными скорее для страны периферийного капитализма по отношению к Западу. Были проведены две девальвации – одна от курса рубля от 50+ за доллар до 60+ за доллар, потом к 70-80. Теперь выдвигаемся в зону 80-90 рублей за доллар. Этот сдвиг происходит потому, что нет решения на правительственном уровне обязать компании-экспортеры продавать валютную выручку. Они эту выручку придерживают фактически с ноября-декабря прошлого года, в результате возникает дефицит валюты на рынке и ослабляется курс», – пояснил он.

В то же время Колташов обратил внимание, что ослабление рубля подрывает внутренний спрос и доверие к национальной валюте. «Когда вы летом 22-го года заявляете о том, что рубль – это прекрасная, надежная, перспективная валюта, а потом вы делаете одну девальвацию, потом еще одну, и сейчас еще одну – более чем на 10% еще раз опускаете рубль… ну, это запоминается. Это вызывает недоверие к национальной валюте. Сейчас, с точки зрения общества, рубль – это валюта, которая вызывает скорее опасения, чем уверенность. Уверенности-то никакой нет», – подчеркнул эксперт.

При этом Колташов допустил, что рубль может укрепиться, если ОПЕК+ удержит цены на нефть на высоком уровне, но «вся эта история оставляет неприятный осадок». «Требуется прямое вмешательство президента, премьер-министра в решения Банка России и министерства финансов. Иначе, они играют свою партию. Девальвация – это вообще способ покрыть бюджетный дефицит. По сути, ее можно провести, напечатав деньги. Банк России мог предоставить правительству эти деньги на двух девальвациях 2022 года, просто арендовав у него какой-то пакет акций госкомпании на полгода и щедро заплатив. Это не прямое финансирование правительства – просто арендная сделка: бюджетная дыра закрыта, деньги на рынок вышли, рубль ослабили немножко. И не было бы этой истерики начала 2023 года января-февраля, что у нас огромный бюджетный дефицит, мы погибаем... Кто это все устроил? Зачем? Почему вы своевременно не произвели такую операцию, которая закроет бюджетный дефицит?» – отметил эксперт.

«Вместо этого – давайте увеличивать правительственный долг, выпускать облигации, налоги предлагают повышать, причем фронтально. Все это выглядит как такое вредительство чистой воды. Народное решение состояло в том, чтобы купить все, что можно. Кто может купить золото – покупает золото, кто может найти иностранную валюту – покупает, прячет под матрас и сидит ждет, что будет дальше. А дальше вот – 80+ рублей за доллар», – заключил Колташов.

Как сообщал «Новый День», сегодня курс доллара на Московской бирже днем поднялся выше 83 рублей впервые с апреля прошлого года, а евро стало дороже 91 рубля, следует из данных торгов. Рубль продолжает падать вопреки восстановлению мировых цен на нефть.

По итогам биржевых торгов Банк России повысил на выходные и понедельник официальный курс доллара до 82,3988 рубля, евро – 90,2892.

Москва, Мария Соколова

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