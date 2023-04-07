Рубль продолжает штормить: доллар взлетел выше 83 рублей, евро – выше 91

Курс доллара на Московской бирже днем в пятницу, 7 апреля, поднялся выше 83 рублей впервые с апреля прошлого года, а евро стало дороже 91 рубля, следует из данных торгов. Ранее сегодня американская валюта преодолела отметку 82 рубля, а евро превысил 90 рублей. Рубль продолжает падать вопреки восстановлению мировых цен на нефть.

По состоянию на 12:38 мск, курс доллар вырос на 1,73 рубля, до 83,11 рубля. Евро к этому времени подобрался к отметке 91 рубля. Единая европейская валюта подорожала на 1,65 рубля, до 90,8 рубля. Спустя 15 минут евро преодолел отметку 91 рубль. На 12:51 мск, евро поднялся до 91,03 рубля. Юань торгуется по 12,1 рубля.

Негативное влияние на курс рубля оказывает совокупность факторов, в том числе активное восстановление импорта и дефицит бюджета, который увеличивается из-за роста расходов и сокращения валютной выручки экспортеров, полагают эксперты.

По мнению аналитика BitRiver Владислава Антонова, насколько ослабится нацвалюта, зависит от действий Банка России.

«Регулятор не устанавливает границ для ослабления рубля, пока не увидит угрозу от инфляции. ЦБ таргетирует инфляцию, а не валютные курсы. Если в ближайшие дни Банк России откажется применять ограничительные меры по стабилизации курса рубля, то новыми целевыми уровнями для валют выступят 83,50 рубля за доллар, 92,60 рубля за евро, 12,05 рубля за юань. После них взгляд покупателей переместится на уровни 94 рубля, 100 рублей и 13,45 соответственно», – отметил эксперт (цитата по «Прайм»).

Накануне глава Минфина России Антон Силуанов высказал мнение, что тренд курса рубля поменяет приток валютных поступлений от экспорта на фоне повышения цен на российские энергоносители.

Москва, Наталья Петрова

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