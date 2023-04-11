Экс-начальник управления летной эксплуатации Росавиации арестован по делу о взятке

Дорогомиловский суд Москвы арестовал бывшего руководителя управления летной эксплуатации Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Максима Костылева. Как сообщает РБК, его подозревают в получении взятки туристическими путевками.

Расследование дела в отношении бывшего чиновника (уволился из ведомства прошлой весной) ведут сотрудники следственного управления на транспорте СКР, а оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники управления Т Службы экономической безопасности ФСБ и оперативники МВД, сказал собеседник РБК в Следственном комитете.

По словам источника издания в Следственном комитете, следствие считает, что Костылев, который руководил управлением с 2015 года, в июле 2021-го получил взятку от «неустановленных лиц из числа руководства ООО «Азур Эйр» (Azur Air). По версии следствия, взятка была в виде предоставления туристической компанией «Анекс Туризм», аффилированной с Azur Air, путевок по заниженной стоимости для Костылева и членов его семьи.

По версии следствия, это могло оказать влияние на результаты проверки летной работы Azur Air со стороны Росавиации, которая выявила ограниченное количество нарушений.

СК считает, что летом 2021 года на тот момент руководитель управления Росавиации летал бизнес-классом в Турцию, где проживал в отеле Lujo Hotel Bodrum, который принадлежит председателю наблюдательного совета Azur Air Серхату Кочкару. По версии следствия, разница в стоимости туристических путевок в сравнении с рыночной составила 4,68 млн руб.

Ранее СКР возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц из руководства Azur Air по подозрению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК).

В июне 2021 года авиаперевозчик получил от Росавиации сертификат на свой центр подготовки персонала и обещания о выдаче разрешений на выполнение дополнительных грузопассажирских рейсов.

Через несколько месяцев, 1 октября, в Azur Air произошла смена руководства: новым гендиректором авиакомпании вместо Юрия Стогния (с ним не был продлен контракт) стал Евгений Королев, который с марта того же года был директором технического департамента перевозчика.

В настоящее время компания «Анекс Туризм» принадлежит Асеку Ешпулатову, Azur Air – Анне и Людмиле Фукаловым (данные СПАРК). Ранее совладельцами авиакомпании были Рустем и Наталья Кочкар (работали в Anex Tour). Серхат Кочкар был совладельцем Anex Tour.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»