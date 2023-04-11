Банк России сообщил о мерах по ограничению ипотечных программ с низкими ставками

Банк России принял решение дестимулировать выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость (ПСК) которых существенно ниже рыночного уровня. Соответствующие изменения внесены в Положение ЦБ №590-П, говорится в официальном сообщении регулятора.

Предполагается, что с 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы. При этом у них остается достаточно возможностей для рыночного снижения ставок.

В ЦБ пояснили, что в последнее время распространение получила так называемая «ипотека от застройщика» с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигаются за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20-30%. «Эту разницу застройщик затем в виде комиссии платит банку для компенсации его выпадающих доходов. Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками. Регулирование Банка России будет ограничивать распространение таких схем и способствовать снижению рисков», – говорится в сообщении регулятора.

Москва, Светлана Антонова

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