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Среда, 12 апреля 2023, 14:14 мск

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В ЦБ РФ оценили перспективы кризиса в мировой экономике

Кризисные явления в мировой экономике пока носят ограниченный характер. Об этом сегодня заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Проблемы в мировой экономике и в финансовой системе пока носят ограниченный характер. Но рынки закономерно так сильно отреагировали на проблемы у двух небольших американских банков, потому что они хоть и частные, но показательные – эффект от повышения ставок после эры очень низких ставок способен заметно замедлить мировую экономику», – полагает Набиуллина.

Напомним, месяц назад в США было объявлено о банкротстве 16-го по величине банка SVB, что стало самым крупным банкротством после финансового кризиса 2008 года. Через два дня в США был закрыт еще один банк Signature Bank, после чего ФеРС США впервые с 2018 года повысила базовую процентную ставку.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Финансовый кризис, ЦБ РФ,