«Конкретно сколько, к сожалению, дать не можем»: глава ЦБ рассказала об оттоке капитала из России

Отток капитала из России по итогам 2022 года составил порядка $1 млрд. Об этом сегодня в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор не видит необходимости в репатриации валютной выручки.

Глава ЦБ заявила, что ее не беспокоит отток капитала из России, о котором говорили депутаты, указывая на смягчение регулятором связанных с этим мер. «Что касается необходимости вернуться к репатриации экспортной выручки, другим валютным ограничениям – на наш взгляд, это не нужно делать, потому что во многом то, что наши компании и граждане отправляют за рубеж, это позволяет им оплачивать необходимый импорт, а он нам тоже нужен», – сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что доля продаж компаниями-экспортерами экспортной выручки «чуть-чуть уменьшилась, но не сильно – то есть они все равно ее продают, даже без обязательств репатриации экспортной выручки».

По ее словам, отток капитала из России является незначительным. «То, что мы всегда называли оттоком капитала, а это вывод денег по сомнительным, подозрительным основаниям, сейчас совсем небольшой – около $1 млрд, по которым могут быть проблемы», – сообщила глава ЦБ.

Набиуллина пояснила, что многие путают отток капитала с сальдо финансового счета, которое в 2022 году составило $227 млрд. «Есть разные составляющие. Конкретно количественно сколько, мы, к сожалению, дать не можем. Когда компании держат деньги на депозитах в иностранных банках, они могут покупать импорт, это может быть авансирование импорта в том числе. Сейчас, вы знаете, что потребовали партнеры больших авансов, большей предоплаты, – это почему возросла эта сумма. А может быть, действительно выведенный капитал, который не собирается возвращаться. Если это авансирование импорта, торговое финансирование, некорректно называть оттоком капитала. Это возвращается в виде товаров и так далее. Разделить эту величину практически невозможно», – подчеркнула Набиуллина, заключив, что по косвенным признакам, примерно четверть из $227 млрд – это кредиты и авансы, порядка $40 млрд – оплата внешних долгов.

Согласно февральскому прогнозу ЦБ, в 2023 году сальдо финансового счета, ожидается на уровне $68 млрд, в 2024 году – $57 млрд, в 2025 году – $44 млрд.

Москва, Мария Соколова

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