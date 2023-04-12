Пентагон допустил возможность удара Киева по Кремлю и гибель Зеленского

Военная разведка США спрогнозировала четыре сценария развития конфликта на Украине с непредсказуемыми последствиями, в числе которых украинский удар по Кремлю, смещение руководства Вооруженных сил России, а также смерть президента РФ Владимира Путина или Владимира Зеленского, пишет американская газета The New York Times со ссылкой появившиеся в Интернете секретные документы Пентагона.

По данным издания, американская разведка выделила несколько вариантов последствий от эскалации ситуации до начала переговоров об урегулировании, однако не дает никаких оценок, какой из вариантов кажется ей более вероятным. Отмечается только, что конфликт с высокой долей вероятности окажется затяжным.

«Один из четырех гипотетических сценариев показывает, что может произойти, если Украина нанесет удар по Кремлю. Определяется широкий спектр потенциальных последствий. Это событие может привести к эскалации, поскольку г-н Путин в ответ на протесты общественности начнет полномасштабную военную мобилизацию и рассмотрит вопрос о применении тактического ядерного оружия. Или общественные страхи могут заставить его пойти на переговоры об урегулировании войны», – отмечает издание.

При этом утверждается, что из-за непредсказуемости последствий гипотетического удара по Кремлю, США «не хотят предоставлять Киеву ракеты большей дальности».

Сообщается, что документ датирован 24 февраля 2023 года, однако в Пентагоне не подтвердили, но и не опровергли его подлинность.

Москва, Мария Соколова

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