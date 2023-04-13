Наркоплантатор поджег городскую доску почета в Подольске

Мужчина, который поджег доску почета в подмосковном Подольске, оказался подпольным производителем конопли. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«Установлено, что в вечернее время злоумышленник в балаклаве и камуфляжной одежде облил горючей жидкостью доску почета администрации городского округа Подольск, после чего запустил пиротехнические изделия в сторону стенда, повредив две фотографии», – говорится в сообщении ведомства.

Полицейские установили личность вандала и задержали его по месту временного проживания в частном доме, расположенном в деревне Зыкеево. Им оказался 42-летний житель Люберец. При осмотре жилища были изъяты бутылки с зажигательной смесью, пиротехнические изделия и одежда, в которой задержанный совершил поджог.

Кроме того, в двух комнатах полицейские обнаружили теплицы с коноплей, оборудованные светотепловыми лампами и системой вентиляции.

«В результате мероприятий полицейскими изъято 22 горшка с растениями, а также более 200 пакетов, пластиковых контейнеров и отсеков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, часть изъятого является наркотическим средством из растения конопля – каннабис (марихуана), массой более килограмма. Остальное направлено на экспертизу», – отметили в подмосковном главке МВД.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ст. 214 (вандализм) и ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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