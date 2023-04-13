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Четверг, 13 апреля 2023, 13:16 мск

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В Подмосковье продлили налоговые льготы для владельцев электромобилей

Действие льгот по транспортному налогу для владельцев электромобилей продлено в Подмосковье на три года. Соответствующее решение приняла сегодня Московская областная дума.

Согласно документу, 100-процентное освобождение владельцев электрокаров от уплаты транспортного налога продлено до 2027 года.

«С 2020 года и по сегодняшний день количество электромобилей в Московской области выросло и сейчас составляет 1180. Это говорит о востребованности и актуальности данной льготы», – отметил член комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Кирилл Жигарев, которого цитирует пресс-служба областного парламента.

В пресс-службе Мособлдумы напомнили, что с 1 апреля 2023 года владельцы электрокаров получили право бесплатного проезда по платным федеральным трассам. В их число в рамках эксперимента, который продлится до конца года, вошли автомобильные дороги М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург), М-12 (Москва – Нижний Новгород – Казань), Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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