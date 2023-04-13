Экс-замначальника столичной налоговой инспекции арестована по делу о взятках

Суд арестовал до 12 июня бывшую заместителя начальника одной из столичных налоговых инспекций Елену Ишханову, обвиняемую в получении крупных взяток. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда от 13 апреля 2023 года Ишханова Елена Александровна заключена под стражу на два месяца. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в течение нескольких лет подсудимая получала деньги от предпринимателя за совершение заведомо незаконного бездействия. Суд отказал стороне защиты в избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей», – говорится в сообщении.

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что фигурантке ранее было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ.

«Ишханова в период с сентября 2016 года по октябрь 2018 года, занимая должность начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 28, на систематической основе получала на подконтрольные ей банковские карты от предпринимателя денежные средства в качестве взятки за совершение заведомо незаконного бездействия в пользу взяткодателя на общую сумму свыше 1,8 млн рублей. За незаконное вознаграждение она не представляла в другую налоговую инспекцию сведения о фактическом отсутствии юридических лиц, регистрирующихся в заявленном адресе, в интересах которого действовал предприниматель», – отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что о противоправных действиях женщины предприниматель сообщил в рамках выполнения условий досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного с Басманным межрайонным прокурором.

Москва, Андрей Дорофеев

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