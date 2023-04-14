Цены на бытовую технику начали расти в России из-за курсовых колебаний

Отпускные цены на крупную бытовую технику, как ввозящуюся в Россию через параллельный импорт, так и поставляемую официально, растут в среднем на 8-10% на фоне ослабления рубля. Об этом со ссылкой на данные дистрибуторов и ритейлеров сообщает «КоммерсантЪ».

Участники рынка уточняют, что в отдельных категориях, например, среди популярных моделей телевизоров Samsung и LG, на подорожание влияет и дефицит товара.

Отпускные цены для магазинов на климатическое оборудование китайской Hisense с 12 апреля повысились на 4-8%, сообщили в компании. Как следует из писем, входящий в группу Hisense бренд Gorenje уведомил ритейлеров, что с 1 мая цены на бытовую технику вырастут минимум на 5% из-за «значительного повышения цен на исходные материалы». Аналогичные письма магазины получили от китайской Midea: компания уведомляла, что с 20 марта повысила цены на крупную и встраиваемую технику Midea, Toshiba и Comfee «в среднем на 5%».

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов считает, что причиной изменений стало ослабление рубля, поэтому подорожание затронет и технику, ввозимую в Россию путем параллельного импорта, «все сделки заключаются в долларах и евро, поэтому стоимость этой техники вырастет».

По его словам, розничные цены увеличатся сопоставимо росту закупочных цен от вендоров – в пределах 10%.

Глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group в России (входит в состав китайской Haier Group) Глеб Мишин также сообщил, что их компания из-за курса валют вынуждена повышать цену на свою продукцию, не уточнив цифр, «что касается электроники, которая производится на территории России, тут все будет зависеть от уровня локализации». Если иностранных компонентов используется много, то и стоимость конечного оборудования будет расти пропорционально, если оно минимальное или полностью локализовано, то стоимость останется такой же, сказал Мишин.

В ГК «F+ tech-Марвел» заявили, что ритейлеры, имеющие большие склады, стараются удерживать прежние цены.

С начала апреля доллар прибавил в цене более 4 руб, евро – более 6 руб.

Москва, Андрей Дорофеев

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