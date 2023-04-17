Планировавший теракты в Москве главарь исламистов проведет остаток жизни за решеткой

Вступило в силу решение суда, приговорившего к пожизненному заключению одного из главарей запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»* Тоджиддина Назарова, который планировал теракты в столице и Новосибирске. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ФСБ по Москве и Московской области.

«ФСБ России пресечена противоправная деятельность одного из главарей международной террористической организации «Исламское государство»* (запрещена на территории РФ) гражданина Республики Таджикистан Назарова Т. М. 1989 г. р. Установлено, что Назаров Т. М., являясь сторонником МТО «ИГИЛ»*, создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и террористических актов на территории Московского региона и в Новосибирске с использованием самодельных взрывных устройств, которые планировал взорвать в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД», – говорится в сообщении ведомства.

В спецслужбе отметили, что Назаров вербовал граждан Таджикистана в ячейку ИГ*, а также организовал изготовление, приобретение и хранение взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов.

В частности, в 2016 году он организовал террористическое сообщество в Москве. Сообщники планировали осуществить теракты около здания ФСБ, недалеко от Кремля и у здания минюста. Террористы собирались въехать на машине в группу людей, а затем открыть стрельбу.

Кроме того, Назаров планировал взрцвы в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Главарь был задержан сотрудниками ФСБ на территории Сирийской Арабской Республики, после чего его доставили в Россию. Входившие в состав ячейки террористы также были задержаны и уже осуждены.

«Таким образом, деятельность указанной террористической ячейки ликвидирована. Проведенными следственными действиями собраны исчерпывающие доказательства виновности Назарова Т. М», – добавили в ФСБ.

2-й Западный окружной военный суд признал Назаров виновным в совершении 21 преступления, предусмотренного статьями 205, 205.1, 205,4 и 205.5 УК России (организация и участие в террористической деятельности) 222, 222.1 УК России (незаконные приобретение, хранение или ношения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), 223.1 УК России (незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств). Он приговорен к пожизненному лишению свободы и штрафу в размере 1,5 млн рублей. Первые восемь лет осужденный должен провести в тюрьме.

Приговор был вынесен в июне и к данному моменту вступил в силу.

* – организация признана террористической, ее деятельность на территории РФ запрещена.

Москва, Андрей Дорофеев

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